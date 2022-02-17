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23 минуты назад

В убийстве чиновника под Тамбовом заподозрили его пасынка

Елена Прошина

В убийстве заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика подозревается его пасынок. Молодой человек задержан. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В убийстве чиновника под Тамбовом заподозрили его пасынка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, пасынок подкараулил отчима в подъезде многоквартирного дома и зарезал. Сразу после убийства молодой человек засветился на камерах, расположенных рядом с местом преступления. В настоящее время выясняются мотивы, подтолкнувшие на преступление.

Виктор Вакульчик был убит в подъезде своего дома по улице Астраханской утром 14 февраля. Тело обнаружили соседи и позвонили в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее появилось видео предполагаемого убийцы чиновника. На нем видно, что некий мужчина спокойно вышел из подъезда и неспешно покинул двор.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела по факту убийства Вакульчика.

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