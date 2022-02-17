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52 минуты назад

Россиянина задержали за двойное убийство 17-летней давности

Lenta.ru

В Тульской области задержан россиянин, скрывавшийся 17-лет за двойное убийство в Калужской области. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщает региональное управление МВД.

Россиянина задержали за двойное убийство 17-летней давности
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По данным полиции, 47-летний мужчина находился в федеральном розыске с 2005 года. Тогда его заподозрили в убийстве двух россиян в зале игровых автоматов в Калуге. После убийства он похитил деньги своих жертв и сбежал. В отношении него расследовалось уголовное дело по статьям 105 («Убийство двух человек») и 158 («Кража») УК РФ.

Полицейские смогли установить предполагаемое местонахождение подозреваемого на территории Тульской области. Когда информация подтвердилась, он был задержан и доставлен в Калугу для следственных действий. Суд арестовал подозреваемого, на время следствия он отправлен в СИЗО.

В октябре прошлого года сообщалось, что в Ханты-Мансийске полиция задержала одного из самых разыскиваемых преступников России Юрия Чекина. Он находился в розыске 20 лет как организатор и заказчик убийства регионального прокурора.

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