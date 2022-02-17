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31 минуту назад

Вандалы в Москве разрисовали театр и устроили стрельбу. Видео

Александр Кузьмин

В Москве вандалы разрисовали стену здания Московского драматического театра имени К.С. Станиславского, а затем устроили стрельбу. На произошедший в центре столице инцидент обратил внимание Telegram-канал MASH, опубликовавший зафиксированные камерой видеонаблюдения кадры.

Молодые люди стали рисовать графити краской и были замечены охранником. Мужчина сделал хулиганам замечание, однако один из них достал пистолет и открыл стрельбу в воздух. После случившегося компания вандалов поспешила скрыться с места происшествия. Сейчас правонарушителей разыскивает полиция.

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