В Москве вандалы разрисовали стену здания Московского драматического театра имени К.С. Станиславского, а затем устроили стрельбу. На произошедший в центре столице инцидент обратил внимание Telegram-канал MASH, опубликовавший зафиксированные камерой видеонаблюдения кадры.

Молодые люди стали рисовать графити краской и были замечены охранником. Мужчина сделал хулиганам замечание, однако один из них достал пистолет и открыл стрельбу в воздух. После случившегося компания вандалов поспешила скрыться с места происшествия. Сейчас правонарушителей разыскивает полиция.