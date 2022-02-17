На свадьбе в Индии 13 человек упали в колодец и погибли

Как минимум 13 человек погибли, упав в колодец в ходе свадебной церемонии в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. По данным BBC News, 11 из них скончались на месте, еще двое умерли в больнице.

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По информации издания, жертвами стали женщины и дети. Они сидели на металлической плите, закрывающей колодец, когда она рухнула под их тяжестью. Отмечается, что после происшествия другие гости мероприятия попытались оказать помощь пострадавшим.