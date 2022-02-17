Появились подробности убийства москвича в КЧР

Группа туристов из Москвы, один из которых был убит жителем Карачаево-Черкесии, ехала на автомобиле Ford Transit в сторону поселка Архыз и остановилась недалеко от станицы Кардоникская в Зеленчукском районе республики. О подробностях произошедшего сообщается на сайте Следственного комитета (СК).

Фото: СУ СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике СУ СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике

«В это время к ним подъехал автомобиль с двумя местными жителями, с которыми у них произошел словесный конфликт, переросший в драку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из местных нанес туристу не менее одного удара ножом в живот, пострадавший умер по пути в больницу.

По данным следователей, лицо, совершившее преступление, установлено. Подозреваемый объявлен в федеральный розыск.