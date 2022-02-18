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45 минут назад

СМИ: Генпрокуратура не смогла конфисковать миллиардные активы экс-сотрудника ФСБ

Говорит Москваиещё 6

Речь идёт о 62 земельных участках и семи домах родственников Андрея Васильева, обвинявшегося в особо крупном мошенничестве.

Генпрокуратуре отказали в конфискации миллиардных активов экс-офицера ФСБ
Фото: ФСБ РФФСБ РФ

Как сообщает газета «Коммерсантъ», Мосгорсуд накануне оценил законность постановления Хорошёвского районного суда, который определил судьбу имущества семьи Васильева. Первоначально было вынесено решение о конфискации 42 объектов недвижимости на 174 миллиона рублей. По информации издания, этот вердикт не удовлетворил не только истца, но и ответчика.

Васильев был задержан весной 2019 года вместе с двумя бывшими сослуживцами Кириллом Черкалиным и Дмитрием Фроловым. Позже он был освобождён от уголовной ответственности по истечении срока давности.

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