Генпрокуратуре отказали в конфискации миллиардных активов экс-офицера ФСБ

Речь идёт о 62 земельных участках и семи домах родственников Андрея Васильева, обвинявшегося в особо крупном мошенничестве.
Как сообщает газета «Коммерсантъ», Мосгорсуд накануне оценил законность постановления Хорошёвского районного суда, который определил судьбу имущества семьи Васильева. Первоначально было вынесено решение о конфискации 42 объектов недвижимости на 174 миллиона рублей. По информации издания, этот вердикт не удовлетворил не только истца, но и ответчика.
Васильев был задержан весной 2019 года вместе с двумя бывшими сослуживцами Кириллом Черкалиным и Дмитрием Фроловым. Позже он был освобождён от уголовной ответственности по истечении срока давности.