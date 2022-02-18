Генпрокуратуре отказали в конфискации миллиардных активов экс-офицера ФСБ

Речь идёт о 62 земельных участках и семи домах родственников Андрея Васильева, обвинявшегося в особо крупном мошенничестве.

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Как сообщает газета «Коммерсантъ», Мосгорсуд накануне оценил законность постановления Хорошёвского районного суда, который определил судьбу имущества семьи Васильева. Первоначально было вынесено решение о конфискации 42 объектов недвижимости на 174 миллиона рублей. По информации издания, этот вердикт не удовлетворил не только истца, но и ответчика.