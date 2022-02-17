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20 минут назад

Туриста из Москвы зарезали в Карачаево-Черкесии

Елена Прошина

В Карачаево-Черкесии местный житель убил туриста из Москвы из-за того, что он остановился сходить в туалет на обочине. Как сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел на пути в Архыз из аэропорта Минеральных вод, когда автомобиль остановился на трассе.

Сходившего в туалет на обочине туриста убили в Карачаево-Черкесии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего в машине было семеро туристов. Когда автобус остановился, один из путешественников, 35-летний Олег Албегов отошел в сторону, после чего к ним подъехала «Лада Веста», из который вышли два парня. Они оказались недовольны тем, что москвичи решили остановиться для похода в туалет.

Завязалась ссора, в ходе которой 33-летний Абдуллах Бостанов ударил туриста ножом, после чего вместе со знакомым скрылся с места драки. Пострадавшего москвича госпитализировали, однако по дороге в больницу он скончался.

Подозреваемого Бостанова объявили в розыск, его местонахождение устанавливается.

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