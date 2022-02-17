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42 минуты назад

В Карачаево-Черкесии убили сходившего в туалет на обочине туриста из Москвы

Lenta.ruиещё 1

В Карачаево-Черкесии 33-летний местный житель Абдуллах Бостанов убил туриста из Москвы Олега Албегова, остановившегося на обочине, чтобы сходить в туалет. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание Baza.

Сходившего в туалет на обочине туриста убили в Карачаево-Черкесии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Группа из семи московских туристов направлялась в Архыз из аэропорта Минеральных Вод и остановилась на дороге. Один из путешественников отошел в сторону, после чего к месту подъехал автомобиль марки LADA Vesta. Двоим местным не понравилось, что турист сходил в туалет на обочине, между ними завязалась ссора.

В ходе конфликта Бостанов ударил ножом Албегова. Последнего госпитализировали в Зеленчукскую больницу, однако он скончался по пути в медучреждение.

Подозреваемые скрылись с места происшествия, обвиняемого в убийстве мужчину объявили в розыск.

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