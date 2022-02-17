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29 минут назад

Появилось видео с места нападения автоподставщиков на скульптора

Александр Кузьмин

Автоподставщики в Подмосковье напали на известного скульптора Ивана Балаева. Инцидент произошел в поселке ГАЭС, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», в чьем распоряжении оказалось видео с места происшествия.

Балаев ехал на своем автомобиле в тот момент, когда под колеса стали кидаться двое незнакомцев. Поняв, что они не самоубийцы, мужчина вышел из машины и стал прогонять их с проезжей части. Тогда один из злоумышленников достал нож и несколько раз ранил скульптора. От атаки автоподставщиков пострадавшего спасли очевидцы, отогнав их кирками и лопатами.

Скульптор был доставлен больницу, где ему была проведена операция. Нападавшего задержала полиция.

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