Автоподставщики в Подмосковье напали на известного скульптора Ивана Балаева. Инцидент произошел в поселке ГАЭС, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», в чьем распоряжении оказалось видео с места происшествия.
Балаев ехал на своем автомобиле в тот момент, когда под колеса стали кидаться двое незнакомцев. Поняв, что они не самоубийцы, мужчина вышел из машины и стал прогонять их с проезжей части. Тогда один из злоумышленников достал нож и несколько раз ранил скульптора. От атаки автоподставщиков пострадавшего спасли очевидцы, отогнав их кирками и лопатами.
Скульптор был доставлен больницу, где ему была проведена операция. Нападавшего задержала полиция.