Балаев ехал на своем автомобиле в тот момент, когда под колеса стали кидаться двое незнакомцев. Поняв, что они не самоубийцы, мужчина вышел из машины и стал прогонять их с проезжей части. Тогда один из злоумышленников достал нож и несколько раз ранил скульптора. От атаки автоподставщиков пострадавшего спасли очевидцы, отогнав их кирками и лопатами.