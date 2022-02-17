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17 февраля

Во Всеволожске на женщину свалилась ледяная глыба с крыши магазина

Ivyborg.ruиещё 2

Инцидент произошел вечером 16 февраля во Всеволожске Ленобласти. Прокуратура начала проверку. Ледяная глыба упала на женщину с крыши продуктового магазина, расположенного по Всеволожскому проспекту. В результате она получила сотрясение головного мозга, сейчас пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии. Проверку также проведут областной следком. В ходе проверки будет дана оценка действиям жилищно-коммунальных компаний района. Ранее ivbg.ru рассказывал, что в Петербурге за месяц от гололеда и падения наледи пострадали более 3 тысяч человек, в том числе 141 ребенок. Только на прошлой неделе глыба льда упала на дворника в Петербурге и на рабочего на территории бумажной фабрики в Коммунаре. Оба мужчины погибли на месте. А накануне в Луге сошедший с крыши снег снес балкон.

Во Всеволожске на женщину свалилась ледяная глыба с крыши магазина
Фото: Ivyborg.ruIvyborg.ru
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