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44 минуты назад

Бойца ММА Багдата Дюсембаева расстреляли в центре Москвы

Daily Storm

Боец ММА Багдат Дюсембаев был ранен в центре Москвы. У спортсмена из Казахстана возник конфликт на парковке. Один из охранников выстрелил в бойца шесть раз. Однако Дюсембаев остался жив — сейчас он госпитализирован.

Бойца ММА расстреляли в центре Москвы
Фото: InstagramInstagram

Инцидент произошел у фитнес-клуба «Зебра» в центре российской столицы. Боец приехал туда приобрести абонемент. Свой автомобиль Дюсембаев оставил около фитнес-клуба. Парковщик потребовал у 30-летнего спортсмена убрать машину. Но в ответ услышал отказ. В результате мужчина вызвал на подмогу сотрудников службы безопасности.

На улице между секьюрити и бойцом ММА возникла словесная перепалка. В ходе конфликта один из охранников достал пистолет и выстрелил в спортсмена шесть раз. С пулевыми ранениями груди, плеча и поясницы бойца госпитализировали в больницу имени Пирогова.

Эту информацию уже подтвердил источник РЕН ТВ. «После стрельбы медики госпитализировали Дюсембаева. Мужчина получил огнестрельное ранение в грудь. Ему оказывают необходимую помощь», — сказал собеседник телеканала. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Багдат Дюсембаев известен в мире спорта как Казах. Он выступает в любительском ММА. Базовый вид спорта у Дюсембаева – вольная борьба. На счету Казаха семь поединков, в которых две победы, четыре поражения и одна ничья. Дюсембаев выступал в турнирах TOPDOG.

В сентябре 2021 года российский боец ММА Артур Кулицкий извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым и президентом страны Владимиром Путиным. Ранее спортсмен назвал сторонников Кадырова «беспредельщиками» и задался вопросом, почему «этот лысый» столько лет находится у власти. По словам Кулицкого, в этот момент был нетрезв и «нес чушь».

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