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1 час назад

Появилось видео задержания заказавшего убийство сына россиянина

Александр Кузьмин

64-летний житель Краснодарского края пытался организовать убийство своего 39-летного сына с целью завладеть его квартирой и прочим имуществом. Мужчина занимался поиском исполнителя и попал в поле зрения правоохранителей, об этом сообщает Следственный комитет России, обнародовавший кадры задержания подозреваемого.

«Подысканный “исполнитель”, в роли которого выступил сотрудник полиции, согласился совершить преступление за 500 тысяч рублей, которые злоумышленник должен был передать после вступления в наследство. Подозреваемый сообщил “исполнителю” адрес квартиры, в которой проживает его родственник и другие обстоятельства и передал хранившиеся у него запасные ключи от квартиры. Также он передал нож, который должен был стать орудием преступления и 5 тысяч рублей в качестве аванса. Получив 15 февраля 2022 года информацию и подтверждающие материалы об убийстве сына, фигурант передал мужчине 10 тысяч рублей и предложил приобрести спиртное, чтобы отпраздновать исполнение задуманного», – раскрыл детали произошедшего Следком.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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