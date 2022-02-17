Появилось видео задержания заказавшего убийство сына россиянина

«Подысканный “исполнитель”, в роли которого выступил сотрудник полиции, согласился совершить преступление за 500 тысяч рублей, которые злоумышленник должен был передать после вступления в наследство. Подозреваемый сообщил “исполнителю” адрес квартиры, в которой проживает его родственник и другие обстоятельства и передал хранившиеся у него запасные ключи от квартиры. Также он передал нож, который должен был стать орудием преступления и 5 тысяч рублей в качестве аванса. Получив 15 февраля 2022 года информацию и подтверждающие материалы об убийстве сына, фигурант передал мужчине 10 тысяч рублей и предложил приобрести спиртное, чтобы отпраздновать исполнение задуманного», – раскрыл детали произошедшего Следком.