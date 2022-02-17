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1 час назад

В Атлантическом океане загорелось судно с автомобилями Porsche и Volkswagen

Газета.Ru

Недалеко от Азорских островов в центре Атлантического океана загорелось судно Felicity Ace, которое перевозило автомобили, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на ВМС Португалии.

В океане загорелось судно с автомобилями Porsche и Volkswagen
Фото: TheDriveTheDrive

Экипаж Felicity Ace подал сигнал бедствия после того, как на одной из грузовых палуб вспыхнул пожар, и вскоре после этого судно было объявлено «неуправляемым». Все 22 члена экипажа эвакуировались на шлюпках, часть из них подобрали оказавшиеся неподалеку торговые суда, в спасении также принял участие патрульный катер военно-морского флота Португалии. Фотографии пожара на Felicity Ace сделаны борта одного из проходящих рядом кораблей.

Как уточняет The Drive, на борту Felicity Ace находятся автомобили Porsche и других брендов Volkswagen Group — это подтвердили представители автопроизводителей. Многие клиенты в соцсетях и на форумах уже выразили беспокойство тем, что заказанные ими редкие автомобили могут быть повреждены и уничтожены в результате инцидента.

Судно длиной 200 метров направлялось из Эмдена в Германии в порт Дэвисвилл в американском штате Род-Айленд. Felicity Ace был построен в 2005 году, при полной загрузке корабль мог перевозить почти 4 тыс. автомобилей.

Автовоз отбыл из Германии 10 февраля и должен был прибыть в США утром 23 февраля. По последним данным, на дрейфующем Felicity Ace продолжается пожар, идет спасательная операция.

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