В Железногорске местный житель переоделся в форму сотрудника полиции и ворвался в квартиру к мужчине, где стал угрожать ему похожим на пистолет предметом. Поводом для агрессивного поведения 27-летнего нарушителя стала его знакомая, которую он хотел напугать. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», обнародовавший кадры задержания злоумышленника.
«Мужчина пояснил, что с утра ему написала знакомая, с которой он давно не общался. Тон ее сообщений показался ему оскорбительным, и он решил встретиться с девушкой лично. Для того чтобы напугать знакомую, злоумышленник надел форму сотрудника полиции и взял с собой охолощённый пистолет Макарова», – уточняет портал.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 119 и части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Он также привлечен и к административной ответственности по ст. 17.12 КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов».