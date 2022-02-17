«Мужчина пояснил, что с утра ему написала знакомая, с которой он давно не общался. Тон ее сообщений показался ему оскорбительным, и он решил встретиться с девушкой лично. Для того чтобы напугать знакомую, злоумышленник надел форму сотрудника полиции и взял с собой охолощённый пистолет Макарова», – уточняет портал.