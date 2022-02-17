Грузинский вор в законе отговорил зеков от поджога российской колонии

Первый апелляционный суд в Москве пересмотрел приговор 55-летнему уроженцу Грузии Сумбату Абасову, который за занятие высшего положения в преступной иерархии получил девять лет заключения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Вор в законе Абасов известен в криминальных кругах как Сумбат Тбилисский. Он обжаловал приговор Белгородского областного суда, но апелляционная инстанция признала его законным и отклонила жалобу осужденного по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Таким образом, приговор вступил в законную силу, Абасов будет этапирован в ближайшее время к месту отбытия наказания.

В основу приговора легли его показания о том, что он отговаривал молодых зеков от совершения глупых поступков, таких как поджог колонии. Кроме того, при задержании летом 2020 года Абасов сам признал свой высший статус в криминальном мире. Его поймали после неудачной попытки пересечь границу с Украиной вне пункта пропуска в Грайворонском районе Белгородской области. На допросе в полиции он назвал себя вором в законе и рассказал, что его короновали в возрасте 23 лет в Тбилиси. Его статус подтвердили в суде сотрудники ФСБ и ФСИН России, а также содержавшиеся вместе с ним осужденные и обвиняемые.

При обыске дома у авторитета были изъяты записные книжки с телефонами лидеров преступного мира и ноутбук с фотографиями Абасова с другими ворами.