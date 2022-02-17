Мужчины устроили поножовщину из-за девушки в Петербурге

В одном из подъездов Санкт-Петербурга произошла поножовщина с участием двух нетрезвых мужчин, которые не поделили девушку. Результатом драки стал залитый кровью подъезд. Об этом сообщает «360».

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Инцидент произошел на улице Авиаторов Балтики в Мурино. Выяснилось, что после распития алкоголя бывший и нынешний кавалеры хозяйки одной из квартир устроили драку с ножами. Прибывшим на место происшествия сотрудникам правоохранительных органов пришлось взламывать дверь в квартиру девушки, которую она забаррикадировала холодильником, находясь в состоянии сильного испуга. По словам дамы, бывший грозил зарезать ее и ее нового ухажера.

По словам соседей, скандалы и вечеринки в квартире девушки – явление не редкое. Она постоянно собирает компании из бывших и нынешних ухажеров, которые часто начинают выяснять отношения. В последний раз подобный инцидент произошел полгода назад.

«Тоже кричали, поножовщина была. Полиция забирала ее очередного хахаля. В последний раз там человек пять собралось, две девушки трое мужчин, среди которых был один молодой человек хозяйки, а другой — ее бывший. И началось», — рассказали очевидцы.