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17 февраля

Россиянка избила отца-пенсионера пылесосом и выбросила его тело в подъезд

Lenta.ruиещё 4

Петровская межрайонная прокуратура осудила на девять лет колонии 39-летнюю жительницу Саратова, обвиняемую в убийстве 71-летнего отца в рождественскую ночь. Об этом в четверг, 17 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Россиянка избила отца пылесосом и выбросила его тело в подъезд
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По данным следствия, преступление было совершено в ночь с 6 на 7 января 2021 года в одном из многоквартирных домов на улице Димитрова. Женщина во время ссоры избила пенсионера пылесосом, после чего нанесла удары руками и ногами. От полученных травм мужчина скончался. Дочь вынесла его тело в подъезд.

Ее признали виновной по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Подсудимая будет отбывать наказание в колонии общего режима.

20 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге россиянин зарезал 66-летнего отца и выпрыгнул с балкона при задержании.

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