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40 минут назад

Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Кузбассе

Александр Кузьмин

В Кемеровской области произошло крупное ДТП, жертвами которого стали четыре человека. Кадры с места аварии на 298-м км трассы Р255 «Сибирь» появились в распоряжении телеканала «360».

По предварительной информации, не справившийся с управлением «ВАЗ-2109» водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. После этого легковую машину отбросило на «Газель», а затем на Mitsubishi. Некоторое время спустя в «Газель» врезался автомобиль Daewoo Matiz.

Погиб водитель «Жигулей» и двое го пассажиров, а также водитель Daewoo Matiz, уточняет канал.

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