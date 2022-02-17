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44 минуты назад

Россиянку держали в рабстве и насиловали, ее детей спаивали

Газета.Ruиещё 1

Молодую женщину из Бурятии вместе с ее двумя детьми два года держали в рабстве под Воронежем. Об этом сообщили в своем Instagram представители общественной организации «Альтернатива».

Женщину с двумя детьми насиловали и держали в рабстве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Женщина поехала из бурятской деревни на заработки в Москву. Там она смогла найти только вакансию доярки на ферме в Воронежской области. Условия работы ее устраивали и она приехала в регион.

Но когда девушка добралась до своих работодателей, двое братьев-фермеров превратили ее в рабыню. Женщина пыталась бежать, но ее поймали и вернули обратно.

Попавшую в беду уроженку Бурятии заставляли бесплатно трудиться и вступать в сексуальные отношения с одним из фермеров.

В сообщении говорится, что мужчина насиловал девушку, избивал ее детей и наливал им алкоголь. Он также запугивал ее своими связями в правоохранительных органах и говорил: «Никто не сможет помочь тебе».

В обязанности девушки входило следить за стадом в 50 голов скота.

Свободу она обрела благодаря подруге, которой рассказала о своей ситуации, а та нашла помощь. Сейчас девушку перевезли в Москве. По словам представителей «Альтернативы», ее дети четырех и шести лет, находятся в крайне запущенном состоянии.

В России десятки тысяч человек ежегодно попадают в рабство, сообщил «Газете.Ru» глава общественной организации «Альтернатива».

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