Россиянин незаконно скупил золото на 20 млн рублей

"Установлено, что житель Забайкальского края 1990 года рождения долгое время мелкими партиями скупал у населения незаконно добытое природное золото с целью последующего вывоза на территорию Китая. У него изъято 11 слитков химически чистого природного золота общим весом 5 кг и стоимостью свыше 20 млн рублей. Он осужден с назначением наказания в виде двух лет лишения свободы условно и испытательным сроком на два года", - говорится в сообщении.