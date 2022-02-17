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50 минут назад

Житель Забайкалья получил два года условно за незаконную скупку золота на 20 млн рублей

ТАССиещё 3

Читинский районный суд в Забайкальском крае приговорил к двум годам лишения свободы условно местного жителя, который скупал у населения незаконно добытое золото для вывоза за границу. Всего у подсудимого изъяли 5 кг драгоценного металла на общую сумму более 20 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба УФСБ по региону.

Россиянин незаконно скупил золото на 20 млн рублей
Фото: ТАССТАСС

"Установлено, что житель Забайкальского края 1990 года рождения долгое время мелкими партиями скупал у населения незаконно добытое природное золото с целью последующего вывоза на территорию Китая. У него изъято 11 слитков химически чистого природного золота общим весом 5 кг и стоимостью свыше 20 млн рублей. Он осужден с назначением наказания в виде двух лет лишения свободы условно и испытательным сроком на два года", - говорится в сообщении.

Дело рассматривалось по ч. 4 ст. 191 УК РФ ("Незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере").

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