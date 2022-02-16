Самолет не смог вылететь в Москву из-за ЧП на борту

В аэропортах Сочи и Краснодара задержали вылет двух самолетов из-за пассажиров.

Первый инцидент произошел в аэропорту Сочи на рейсе в Москву.

Одному из пассажиров - 28-летнему мужчине - стало плохо. На борт вызвали медиков. Пассажира, который, по словам очевидцев, мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сняли с рейса. На место вызвали бригаду скорой помощи. Затем мужчину госпитализировали в больницу № 4 города Сочи. Рейс задержали примерно на полчаса.

Как пишет «Кубань 24», около полудня 16 февраля на два часа задержали рейс из Краснодара в Стамбул авиакомпании «Победа». Мужчина решил пересесть другое место - поближе к жене. Стюардесса попросила его вернуться, но мужчина начал нецензурно браниться.