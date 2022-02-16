СК завел дело из-за массовых захоронений жителей Донбасса

Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело по факту обнаружения в Донбассе нескольких стихийных захоронений гражданских, которые погибли от рук украинских военных. Украина постоянно обстреливает неподконтрольные Киеву территории с 2014 года, нередко разрушая не только военные объекты, но и обычные дома. По данным российского следствия, счет жертв среди мирного населения идет на тысячи, и местным жителям приходилось хоронить тела в общих могилах.

Фото: СК РФ СК РФ

СК указал, что Украина использует "летальное вооружение неизбирательного действия". Другими словами, украинские военные применяют в Донбассе вооружение, которое предназначено "для максимально эффективного уничтожения людей и инфраструктуры".

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"Следствием этого стало не только разрушение жилых домов и объектов обеспечения жизнедеятельности, но и гибель и ранения тысяч мирных жителей, русскоговорящих групп, которые не участвуют в военном конфликте. Умысел на уничтожение жителей Донбасса очевиден", - подчеркнул СК.

Следствие зафиксировало "сотни фактов", которые доказывают, что украинская власть применяет средства и методы войны, запрещенные международными нормами.

Один из таких примеров - пять массовых захоронений, которые обнаружили в Донбассе: одно в городе Снежное Донецкой области, четыре других в районах города Первомайска, поселка Видное-1, поселка городского типа Славяносербск и села Верхнешевыревка Луганской области.

"Из них эксгумированы останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году. Уже известно, что среди останков есть тела женщин разного возраста", - уточнил СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК – жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором. СК пообещал предпринять все возможное, чтобы виновные в гибели этих людей в Донецкой и Луганской областях не ушли от "принципа неотвратимости наказания" и понесли ответственность.

Как передал СК, пять захоронений нашли еще в августе–октябре 2021 года. В ноябре 2021-го об этой находке рассказывала глава "Рабочей группы по поиску жертв украинской агрессии" Анна Сорока. Она говорила, что данные захоронения были созданы в первые месяцы начала конфликта в Донбассе.

"Первичный осмотр тел, остатков одежды позволяет говорить, что это - гражданское население, мирные жители республики, погибшие летом-осенью 2014 года в результате украинской агрессии", - сказала Сорока.

Личности некоторых погибших были установлены, их останки передали родственникам для захоронения. Уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной Донецкой Народной республике (ДНР) Дарья Морозова поясняла, что в период активной фазы боевых действий в 2014 году в Донбассе не могли фиксировать все смерти документально. Мирные жители своими силами хоронили убитых, не зная даже их имен. При этом, по ее словам, украинские военные в то время мешали достойно хоронить погибших - они минировали и обстреливали донбасские кладбища.

"Киев строит политику на костях — это уже верх нацизма, уже непонятно, что у этих людей происходит в голове", — отмечала Морозова.

В ДНР и ЛНР на сегодня созданы специальные рабочие группы по розыску захоронений жертв конфликта и лиц, пропавших без вести. Власти Донбасса ранее неоднократно сообщали, что находят места массовых захоронений. В апреле 2016 года главное управление Национальной полиции в Донецкой области передало, что на территории между селами Спорное Бахмутского района Донецкой области и Врубовка Луганской области обнаружено массовое захоронение людей в камуфляжной форме. На их одежде обнаружили нашивки незаконных вооруженных формирований.

Тела нашли в том районе, где в 2014 году велись бои.

В феврале этого года глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявлял, что всего в республике найдено 130 массовых захоронений гражданских лиц, которые погибли в результате агрессии со стороны Украины.