Заслуженный артист России жестоко избил свою дочь

Заслуженный артист России, бывший художественный руководитель коллектива «Звёзды Урала» Юрий Кравчук приговорён к ограничению свободы за то, что бил старшую дочь и сломал ей палец, пишет «КП-Кубань».

Как рассказала 26-летняя Алина Кравчук, в 2017 году ее отец, Юрий Кравчук,переехал с женой и двумя младшими детьми на Кубань, а она осталась в Екатеринбурге, где раньше жила семья.

Заслуженный артист России, бывший худрук знаменитого на весь мир коллектива «Звёзды Урала» начал преподавать в Кубанском институте культуры. Через два года жена Юрия умерла от рака, он остался с двумя детьми.

«Нельзя сказать, что именно мамина смерть сделала его тираном. Он был им всю жизнь. Все соседи и родня знали, что у нас тревожный чемодан был всегда собран на случай отцовских приступов гнева», - считает Алина.

Она рассказала, что в мае прошлого года Кравчук решил отвезти в них трёх детей на море - на свою родину в Архипо-Осиповку, где у него много школьных друзей.

По словам Алины, отец выпил с другом детства. С утра старшая дочь не смогла его добудиться и вместе с младшими детьми пошла гулять.

Когда дети вечером вернулись, отец устроил скандал, так как, по его мнению, Алина должна была спросить разрешения на эту прогулку.

«Я стояла, мыла посуду, когда он начал на меня надвигаться. Орал, оскорблял и унижал. А потом и поднял руку», - рассказала Алина.

Сцену на кухне сняла на видео подруга Алины. На записи видно, как отец нападает на старшую дочь, в коридоре плачет ее восьмилетний брат, а 14-летняя сестра пытается заступиться за старшую.

«Он сломал мне палец, несколько раз ударил», - описывает произошедшее Алина.

Утром следующего дня, когда отец, забрав младших детей, уехал в Краснодар, девушка пошла в полицию снимать побои.

В отношении Кравчука возбудили уголовное дело.

Суд в Геленджике признал его действия в отношении старшей дочери умышленными. Приговором ему назначено ограничение свободы сроком до 4 месяцев. Кравчук подал жалобу на приговор. По его словам, его старшая дочь врет.

«Она сама сломала себе палец. А я просто воспитывал ее и остальных детей в тот день», - заявил Кравчук.

Пока шло разбирательство, 14-летняя средняя дочь сбежала от отца в реабилитационный центр и не намерена возвращаться.