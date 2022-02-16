Задержан активный участник нападения на Дагестан в 1999 году

Сотрудники ФСБ и МВД провели спецоперацию по поимке активного участника банды Шамиля Басаева, который был среди боевиков, напавших в 1999 году на Дагестан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

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16 февраля силовики задержали уроженца Нефтекумского района Ставропольского края Эльдара Машаева. По данным правоохранителей, он принимал активное участие в вооруженном нападении на населенные пункты Ботлихского района республики. В ходе следствия получены доказательства его причастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. В СКР указали, что летом 1999 года Машаев добровольно вступил в банду, главарями которой были Басаев и Эмир Хаттаб.