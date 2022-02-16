Пенсионер задушил жену после 10 переездов

68-летнего жителя Баварии осудили за убийство жены, которое он совершил из-за недовольства ее пристрастием к постоянным переездам с места на место. 4 февраля прошлого года, когда жена Андреаса в очередной раз выразила желание переехать, между пожилыми людьми завязалась ссора. На следующее утро мужчина разбудил ее, и, якобы потеряв самообладание, внезапно начал душить, пишет «Зюддойче Цайтунг».

Фото: ЧП Столица ЧП Столица

Согласно показаниям убийцы, пара меняла квартиры «минимум 10 раз» за последние несколько лет. По словам Андреаса, его жена постоянно была недовольна условиями жизни, и это вызывало у него стресс.