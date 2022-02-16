Пенсионер задушил жену после 10 переездов

68-летнего жителя Баварии осудили за убийство жены, которое он совершил из-за недовольства ее пристрастием к постоянным переездам с места на место. 4 февраля прошлого года, когда жена Андреаса в очередной раз выразила желание переехать, между пожилыми людьми завязалась ссора. На следующее утро мужчина разбудил ее, и, якобы потеряв самообладание, внезапно начал душить, пишет «Зюддойче Цайтунг».
Согласно показаниям убийцы, пара меняла квартиры «минимум 10 раз» за последние несколько лет. По словам Андреаса, его жена постоянно была недовольна условиями жизни, и это вызывало у него стресс.
Мужчина уверяет: он осознал, что делает, только когда услышал «хруст костей». Поняв, что произошло, пенсионер сначала попытался покончить с собой, а затем вызвал полицию.Признание не имевшего ранее судимостей мужчины стало смягчающим обстоятельством в суде. Тем не менее его приговорили к 9 годам лишения свободы. Решение суда может быть обжаловано в течение недели.