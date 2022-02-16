СКР возбудил дело из-за смертей на Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства мирных жителей в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В 2021 году в Донбассе были обнаружены пять массовых захоронений, откуда были извлечены тела людей, погибших от массовых обстрелов.

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«Умысел на уничтожение жителей Донбасса очевиден — российским следствием зафиксированы сотни таких фактов, квалифицируемых как применение запрещенных средств и методов ведения войны. Главным следственным управлением СК РФ по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 356 УК РФ — жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором», — сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

В ведомстве сообщили, что в августе—октябре 2021 года в Донбассе были обнаружены пять массовых захоронений. Из них извлечены останки не менее 295 гражданских лиц. Среди них есть тела женщин разного возраста. В СК РФ читают, что жертвы были убиты «в результате неизбирательных обстрелов», которые украинские военные совершали в 2014 году.