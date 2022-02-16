Суд взыскал с владельца «Рольфа» 19 млрд рублей

Химкинский городской суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в пользу государства более 19 млрд рублей к основателю компании "Рольф" Сергею Петрову и АО "Рольф". Об этом сообщили ТАСС в суде.

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"Исковые требования удовлетворены в полном объеме", - сказали в суде. Соответчиками по иску также являются ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург". Сумму по иску суд постановил взыскать солидарно со всех ответчиков.

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"Мы будем обжаловать решение, фактически суд впервые ввел гражданско-правовую конфискацию. Считаем, что никаких оснований для такого решения нет, это особенно рельефно видно в части присужденной солидарной ответственности физического лица с юридическими. Есть "Рольф", который почему-то должен нести солидарную ответственность за правонарушения, приписываемые Сергею Петрову, солидарная ответственность без потерпевшего не применяется, но Россия, в казну которой истребуют деньги, не понесла ущерба", - сказал адвокат Алексей Куприянов.

Генпрокуратура обосновывала свои требования по иску тем, что Петров управлял компанией "Рольф", будучи депутатом Госдумы, и не декларировал свои истинные доходы. Петров требования Генпрокуратуры отвергал.

Следственный комитет РФ в конце июня 2019 года возбудил в отношении главы автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Петров, бывший гендиректор автодилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия заочно арестованы и объявлены в розыск. Директор департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолий Кайро был помещен под домашний арест. В настоящее время дело в отношении него слушается в Черемушкинском суде Москвы.

По версии следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым, в результате чего, считает следствие, на счета подконтрольной ему кипрской компании были перечислены денежные средства, полученные от коммерческой деятельности, в размере 4 млрд рублей.