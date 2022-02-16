Грабители проникли в дом экс-худрука Большого театра

В подмосковной Барвихе злоумышленники предприняли попытку ограбить дом бывшего худрука Большого театра Александра Лазарева. В момент инцидента 76-летний дирижер находился дома. Об этом сообщает KP.RU, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

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Инцидент произошел еще 7 февраля. Поздно ночью в дом, расположенном в деревне Шульгино, ворвались неизвестные. Александр Николаевич в это время спал. Дирижер проснулся из-за шума, доносившегося с улицы и сразу позвонил в полицию.

К моменту приезда правоохранительных органов, преступники успели проникнуть в дом и даже найти ценные вещи. Злоумышленники были пойманы с поличным.

«Поступило обращение от 76-летнего гражданина о том, что с 3.00 до 4.00 часов в его дом в деревне Шульгино пытались проникнуть неизвестные граждане, которые перелезли через забор и путём отжима двери проникли в дом», — рассказал источник.

В результате были задержаны двое мужчин — 26-летних уроженцев Республики Северная Осетия — Алания. Как выяснилось, оба имеют судимости. В данный момент по факту взлома проводится проверка и устанавливается ущерб.