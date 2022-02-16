Женщина, которую подростки-мигранты жестоко избили на автобусной остановке в Екатеринбурге, рассказала о начале конфликта и провокациях со стороны молодых людей. Подробности случившегося публикует «Газета.Ru».

Пострадавшая россиянка Полина Мингалева заявила, что мигранты первыми спровоцировали конфликт и начали приставать к ней, из-за чего она и решила позвонить матери. Она уточнила, что это не первый подобный случай в Екатеринбурге.

«Да, бывали столкновения с мигрантами раньше. Бывало, что и следили за мной, ходили. Но это другие люди, не эти. И так много знакомых, кого избивали. Да, мигранты первые начали приставать», — рассказала Мингалева.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал лично разобраться с подростками-мигрантами. Он отметил, что напавшие на двух женщин подростки давно «кошмарят» район. Они постоянно пристают к девушкам с оскорблениями, отнимают у них телефоны. Об этом, по словам Куйвашева, знают сотрудники полиции.

О нападении на 48-летнюю женщину и ее 20-летнюю дочь стало известно 16 февраля, хотя сам инцидент произошел 11 февраля. Пятеро пассажиров стали приставать к девушке и наносить пощечины. Напуганная жительница Екатеринбурга позвонила матери и попросила ее встретить. На автобусной остановке мигранты начали избивать россиянок.