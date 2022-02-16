В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 75.01EUR 85.31
Войти в почту
54 минуты назад

Родителей истощенных детей из квартиры в Москве обвинили в покушении на убийство

Газета.Ruиещё 6

Следователи предъявили отцу и матери обнаруженных в столичной квартире истощенных детей обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщается на сайте СК России по Москве.

Родителей истощенных детей в Москве обвинили в покушении на убийство
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Как выяснилось, подозреваемых в убийстве в 2020 году уже лишали родительских прав в отношении восьми детей.

Причиной стали асоциальный образ жизни и систематическое непринятие мер по воспитанию своих детей. Действия фигурантов расследования квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК России ("Покушение на убийство двух малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, группой лиц".

Вскоре родителей, подозреваемых в жестоком обращении с 8-месячными близнецами-грудничками, планируют заключить под стражу. Меру пресечения определит суд. Предварительно, с конца мая 2021 года по февраль текущего муж и жена, находясь в квартире на Плеханова, систематически избивали новорожденных.

Ранее стало известно, что в Москве в квартире в районе Перово нашли двух малолетних детей в тяжелом состоянии, их долгое время не кормили. Малышей госпитализировали.

Последние новости
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители