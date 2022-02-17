Рабочего придавило кабиной лифта в Москве

27-летнего рабочего из Узбекистана придавило кабиной лифта на севере Москвы. Об этом в среду, 16 февраля, сообщает ТАСС.

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По информации источника, инцидент произошел в противотуберкулезном диспансере на улице Гончарова. Во время выполнения ремонтных работ в лифтовой шахте кабина начала движение, в результате чего придавила мужчину.

Сообщается, что пострадавший госпитализирован с переломом позвоночника. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее инженер-проектировщик первой категории в компании «Мосэнергопроект» Дмитрий Желковский дал инструкцию на случай падения лифта, пояснив, что делать тем, кто оказался в падающей кабине.