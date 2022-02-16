СМИ: в Турции депутата Госдумы обвинили в заказных убийствах

«Посмотрите на риторику Делимханова по делу Заремы Мусаевой. Будучи депутатом Госдумы, человек сам в открытую говорит, что не пожалеет времени, чтобы найти своих врагов и поотрывать им головы. Он сам говорит, что все это в принципе допустимо. О чем здесь тогда спорить, если человек сам во всем признается?», — заявил Хабибрахманов в беседе с «Ридусом».