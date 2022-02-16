В Екатеринбурге мигранты избили женщин на остановке. Нападение произошло 11 февраля на улице Пехотинцев после конфликта в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», опубликовавший видео происшествия.

В салоне общественного транспорта мужчины стали дергать девушку за шапку и давать ей подзатыльники. Та попросила свою мать встретить ее на остановке, где пять человек избили обеих россиянок. Одна из пострадавших сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице, женщине требуется операция, уточняет канал.