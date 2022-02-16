В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 76.17EUR 86.27
Войти в почту
31 минуту назад

Пранкеров-нарушителей в метро Москвы показали на видео

Александр Кузьмин

В Москве задержаны двое молодых людей, которые дважды нарушили общественный порядок в метро, устроив пранк. 20-летний и 25-летний жители столицы привлечены к административной ответственности. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа».

«Установлено, что 20 декабря 2021 года в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро “Калужская” до станции метро “Новые Черёмушки”, молодой человек упал, стал громко кричать, трясти руками и ногами, имитируя приступ, чем создал панику и тревогу среди пассажиров.Аналогичный эпизод с его участием и участием его знакомого произошёл 2 февраля текущего года в вагоне электропоезда на станции “Калужская”. В дальнейшем ролики о произошедшем были размещены в одной из социальных сетей и распространились в средствах массовой информации», – отмечает портал.

В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Суд отправил молодых людей под арест на срок пять и восемь суток.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители