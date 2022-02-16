«Установлено, что 20 декабря 2021 года в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро “Калужская” до станции метро “Новые Черёмушки”, молодой человек упал, стал громко кричать, трясти руками и ногами, имитируя приступ, чем создал панику и тревогу среди пассажиров.Аналогичный эпизод с его участием и участием его знакомого произошёл 2 февраля текущего года в вагоне электропоезда на станции “Калужская”. В дальнейшем ролики о произошедшем были размещены в одной из социальных сетей и распространились в средствах массовой информации», – отмечает портал.