Родители обнаруженных в московской квартире истощенных восьмимесячных близнецов утверждают, что кормили своих детей. Об этом они заявили во время проведения опроса. Обнародованные столичной прокуратурой кадры опубликованы в Telegram-канале надзорного ведомства.

«Я кормила. Ну вот как вам доказать, что я детей кормила?» – заявила на камеру мать малышей.

Женщина также добавила, что у одного из детей врожденный порок сердца.

Двух мальчиков-близнецов нашли в квартире жилого дома на улице Плеханова в районе Перово. В тяжелом состоянии дети были госпитализированы в одну из больниц Москвы.