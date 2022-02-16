Родители обнаруженных в московской квартире истощенных восьмимесячных близнецов утверждают, что кормили своих детей. Об этом они заявили во время проведения опроса. Обнародованные столичной прокуратурой кадры опубликованы в Telegram-канале надзорного ведомства.
«Я кормила. Ну вот как вам доказать, что я детей кормила?» – заявила на камеру мать малышей.
Женщина также добавила, что у одного из детей врожденный порок сердца.
Двух мальчиков-близнецов нашли в квартире жилого дома на улице Плеханова в районе Перово. В тяжелом состоянии дети были госпитализированы в одну из больниц Москвы.
В отношении родителей возбуждено уголовное дело по ст. 156, 117 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязание). Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры Москвы.