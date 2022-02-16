Россиянина задержали за изнасилование дочери-инвалида

В Санкт-Петербурге россиянина задержали за изнасилование 18-летней дочери-инвалида, после обвинений его жены. Об этом в среду, 16 февраля, сообщает РЕН ТВ .

По данным издания, неладное заподозрила 37-летняя мать девушки. Она сообщила в правоохранительные органы, что муж изнасиловал дочь с задержкой умственного развития, когда она была у него в гостях, во время новогодних каникул. 15 февраля полицейские задержали подозреваемого возле его дома. Жертва насилия находится на раннем сроке беременности.