Появилось видео последствий столкновения поезда с лесовозом

В Приморье поезд столкнулся с лесовозом. Авария произошла в районе села Варфоломеевка. Снятое очевидцем видео с места происшествия размещено в Telegram-канале «Бушующий мир».

По предварительным данным, причиной железнодорожного происшествия стало грубое нарушение ПДД водителем автомобиля на переезде. Машинист поезда сигналил и совершил резкое торможение. Однако столкновения избежать не удалось. В результате ЧП никто не пострадал.