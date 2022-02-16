Появилось видео последствий столкновения поезда с лесовозом

В Приморье поезд столкнулся с лесовозом. Авария произошла в районе села Варфоломеевка. Снятое очевидцем видео с места происшествия размещено в Telegram-канале «Бушующий мир».
«Вот. Кабина тепловоза. Два бревна аж туда залезли. Машинисты живые», – сообщает автор ролика.
По предварительным данным, причиной железнодорожного происшествия стало грубое нарушение ПДД водителем автомобиля на переезде. Машинист поезда сигналил и совершил резкое торможение. Однако столкновения избежать не удалось. В результате ЧП никто не пострадал.