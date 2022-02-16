Лавина снега сошла с крыши на людей в Рыбинске. Видео

В городе Рыбинске Ярославской области на людей с крыши сошла снежная лавина. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, в распоряжении которого оказалось видео инцидента, произошедшего в районе дома № 18 по улице Герцена .

Семья с ребенком вела дочь из детского сада в тот момент, когда на них с кровли здания обрушились снежные массы. Женщина закрыла собой ребенка и в результате получила ушиб шеи.