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45 минут назад

В России появился новый вид мошенничества

News.ru

В России появился новый вид мошенничества с участием подставных слесарей, сообщают «Известия». Речь идёт о псевдомастерах, которые приезжают по вызову на ремонт дверного замка, а на деле ломают конструкцию и требуют неадекватные суммы. По информации издания, у пострадавших требуют десятикратную оплату за услугу, которые они не оказали, либо оказали с нарушениями. В случае отказа в ход идут угрозы насилием.

Мошенники придумали новую коварную схему для россиян
Фото: pixabay.compixabay.com

Говорят людям: «мы к тебе вернёмся», «чаще оглядывайся», «мы знаем, где ты живёшь», «зальём тебе замок клеем». С одной женщины потребовали 30 тысяч, отдала всё, что было, около 20 тысяч рублей. Говорит: «Как им откажешь?», — сообщает издание.

По словам экспертов, подобные действия попадают под действие статьи 163 УК РФ («Вымогательство»). В таких случаях необходимо обращаться в правоохранительные органы, советуют специалисты.

Ранее сообщалось, что Московская область станет первым регионом в России, в котором льготы по жилищно-коммунальным услугам будут предоставляться в беззаявительном порядке. Задачу на проактивную помощь населению ранее поставил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. При этом ответ на запросы Министерства социального развития Московской области о наличии или отсутствии задолженности будет сокращён до одного дня.

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