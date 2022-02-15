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36 минут назад

Двое подростков в Петербурге разбились насмерть, упав с девятого этажа

Елена Прошина

Тела двух подростков — парня и девушки — обнаружили под окнами первого корпуса девятиэтажного дома №39 на проспекте Тореза в Санкт-Петербурге. Об этом «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах.

Двое подростков в Петербурге разбились насмерть, упав с девятого этажа
Фото: ТАССТАСС

По данным газеты, обоим подросткам было по 15 лет. На их тела наткнулись очевидцы вечером во вторник, 15 февраля. Обстоятельства произошедшего выясняют полицейские.

«Скорая к ним не успела. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа», — рассказал осведомленный источник «КП-Петербург».

В «Фонтанке» отметили, что в девятиэтажке, рядом с которой нашли подростков, живет семья погибшей девушки. Других подробностей произошедшего пока нет.

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