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1 час назад

Крымская чиновница похитила грязь на 1,2 миллиона рублей

Lenta.ru

Отвечавшую за прием лечебной грязи с Сакского озера экс-сотрудницу унитарного предприятия «Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция» обвинили в растрате имущества более чем на 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Чиновница похитила грязь на 1,2 миллиона рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ее дело рассмотрит Сакский районный суд. По данным следствия, часть грязи чиновница не ставила на бухгалтерский учет, а брала себе и передавала похищенную продукцию торгующему косметикой предпринимателю.

Всего экс-сотрудница растратила более 5600 упаковок готовой продукции на общую сумму более 1,2 миллиона рублей. Сотрудникам силовых структур удалось пресечь ее действия.

«Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция» является единственным в регионе научно-производственным предприятием. Свою работу оно начало около 100 лет назад. Предприятие в настоящее время занимается сохранением месторождения лечебных грязей и изучением бальнеогрязевых экосистем.

Ранее Дзержинский суд Оренбурга вынес приговор бывшему начальнику управления по организации дорожного движения мэрии Сергею Прошину за коррупцию и хищения.

Экс-чиновник признан виновным в получении взятки, растрате и мошенничестве. Он осужден на восемь лет лишения свободы, оштрафован на шесть миллионов рублей и лишен права занимать должности на госслужбе после отбытия срока.

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