Чиновница похитила грязь на 1,2 миллиона рублей

Отвечавшую за прием лечебной грязи с Сакского озера экс-сотрудницу унитарного предприятия «Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция» обвинили в растрате имущества более чем на 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

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Ее дело рассмотрит Сакский районный суд. По данным следствия, часть грязи чиновница не ставила на бухгалтерский учет, а брала себе и передавала похищенную продукцию торгующему косметикой предпринимателю.

Всего экс-сотрудница растратила более 5600 упаковок готовой продукции на общую сумму более 1,2 миллиона рублей. Сотрудникам силовых структур удалось пресечь ее действия.

«Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция» является единственным в регионе научно-производственным предприятием. Свою работу оно начало около 100 лет назад. Предприятие в настоящее время занимается сохранением месторождения лечебных грязей и изучением бальнеогрязевых экосистем.

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