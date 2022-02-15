В порту Невельска произошло массовое отравление ядовитыми парами

Десять человек отравились неизвестным веществом во время обслуживания двигателя на турецком сухогрузе в порту Невельска Сахалинской области . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Ранее в Геленджике двое водолазов отравились угарным газом. Об инциденте стало известно из социальных сетей. Как рассказали очевидцы, мужчины работали на водозаборе — чинили трубу, которая очищает от крупного мусора и рыбы воду и идет в бассейн санатория. Водолазы опустились под воду, а после долгое время не показывались на поверхность. Когда же их подняли, то выяснилось, что они надышались опасными испарениями и отравились. Врачам их спасти не удалось.