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20 минут назад

В порту Невельска произошло массовое отравление ядовитыми парами

Елена Прошина

Десять человек отравились неизвестным веществом во время обслуживания двигателя на турецком сухогрузе в порту Невельска Сахалинской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В порту Невельска произошло массовое отравление ядовитыми парами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе ремонта двигателя на турецком сухогрузе неизвестным веществом отравились 10 сотрудников порта", - заявил собеседник агентства.

По его словам, все пострадавшие являются гражданами России. Обстоятельства происшествия пока выясняются.

Как уточняет РЕН ТВ, по предварительным данным, на сингапурском судне BORDO MAVI проводились работы с присадками.

Ранее в Геленджике двое водолазов отравились угарным газом. Об инциденте стало известно из социальных сетей. Как рассказали очевидцы, мужчины работали на водозаборе — чинили трубу, которая очищает от крупного мусора и рыбы воду и идет в бассейн санатория. Водолазы опустились под воду, а после долгое время не показывались на поверхность. Когда же их подняли, то выяснилось, что они надышались опасными испарениями и отравились. Врачам их спасти не удалось.

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