Замдекана факультета права ВШЭ задержали за крупную растрату

Заместителя декана факультета права ВШЭ Александра Ларичева задержали по подозрению в крупной растрате. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, на Ларичева завели уголовное дело по статье 160 УК РФ о присвоении или растрате в особо крупном размере. Следствие ведет ГСУ ГУ МВД Москвы.
«Следователи намерены выйти в суд с ходатайством об аресте замдекана», — отметил источник в правоохранительных органах.
В Тверском районном суде Москвы подтвердили получение ходатайства следствия об избрании меры пресечения Ларичеву в виде заключения под стражу. Другие подробности по делу пока неизвестны.
Ларичев занимал должность замдекана факультета права по научной работе в ВШЭ с 2020 года. До этого он работал в Карельском филиале РАНХиГС и Всероссийском государственном университете юстиции.