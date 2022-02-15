Замдекана факультета права ВШЭ задержали за крупную растрату

Заместителя декана факультета права ВШЭ Александра Ларичева задержали по подозрению в крупной растрате. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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По словам собеседника агентства, на Ларичева завели уголовное дело по статье 160 УК РФ о присвоении или растрате в особо крупном размере. Следствие ведет ГСУ ГУ МВД Москвы.

«Следователи намерены выйти в суд с ходатайством об аресте замдекана», — отметил источник в правоохранительных органах.

В Тверском районном суде Москвы подтвердили получение ходатайства следствия об избрании меры пресечения Ларичеву в виде заключения под стражу. Другие подробности по делу пока неизвестны.