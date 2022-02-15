Испанское судно потерпело крушение у берегов Канады

Несколько человек погибли в результате крушения испанского рыболовецкого судна недалеко от берегов Канады. Об этом сообщила во вторник газета ABC со ссылкой на представителей властей автономного сообщества Галисия.

Фото: vesselfinder.com vesselfinder.com

По ее информации, судно Villa de Pitanxo затонуло в водах острова Ньюфаундленд. На борту находились 22 моряка - 12 испанцев, двое граждан Ганы и перуанцы. Также сообщается, что некоторые члены экипажа уже были спасены. Причины случившегося пока не уточняются.

На пресс-конференции официальный представитель правительства Испании Исабель Родригес подтвердила сведения о крушении судна. По ее словам, власти королевства следят за поисково-спасательной операцией.