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56 минут назад

Испанское рыболовецкое судно потерпело крушение у берегов Канады

ТАССиещё 4

Несколько человек погибли в результате крушения испанского рыболовецкого судна недалеко от берегов Канады. Об этом сообщила во вторник газета ABC со ссылкой на представителей властей автономного сообщества Галисия.

Испанское судно потерпело крушение у берегов Канады
Фото: vesselfinder.comvesselfinder.com

По ее информации, судно Villa de Pitanxo затонуло в водах острова Ньюфаундленд. На борту находились 22 моряка - 12 испанцев, двое граждан Ганы и перуанцы. Также сообщается, что некоторые члены экипажа уже были спасены. Причины случившегося пока не уточняются.

На пресс-конференции официальный представитель правительства Испании Исабель Родригес подтвердила сведения о крушении судна. По ее словам, власти королевства следят за поисково-спасательной операцией.

"Могу подтвердить, что трое членов экипажа были спасены, но не могу добавить никакой другой информации", - сказала Родригес.

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