Испанское судно потерпело крушение у берегов Канады

Несколько человек погибли в результате крушения испанского рыболовецкого судна недалеко от берегов Канады. Об этом сообщила во вторник газета ABC со ссылкой на представителей властей автономного сообщества Галисия.
По ее информации, судно Villa de Pitanxo затонуло в водах острова Ньюфаундленд. На борту находились 22 моряка - 12 испанцев, двое граждан Ганы и перуанцы. Также сообщается, что некоторые члены экипажа уже были спасены. Причины случившегося пока не уточняются.
На пресс-конференции официальный представитель правительства Испании Исабель Родригес подтвердила сведения о крушении судна. По ее словам, власти королевства следят за поисково-спасательной операцией.
"Могу подтвердить, что трое членов экипажа были спасены, но не могу добавить никакой другой информации", - сказала Родригес.