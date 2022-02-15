Курьезное ДТП в Петербурге попало на видео

На записи видно, как после перекрестка с Полюстровским проспектом водитель красного внедорожника упорно пытается перестроиться из левого ряда в средний, где едет грузовик. Он моргает поворотником, пытается выдавить стекловоз в соседний ряд, даже когда обе крайние полосы освобождаются. Водитель грузовика уворачивается от настырного оппонента, но уступать средний ряд явно не желает, и вот, когда он наконец вырывается вперед, «Рендж» все же настигает его.