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21 минуту назад

Курьезное ДТП в Петербурге попало на видео

Александр Кузьмин

Курьезное ДТП произошло днем 15 февраля в Калининском районе Петербурга. Об этом сообщает "Фонтанка".

В 13:11 на проспекте Маршала Блюхера, в районе дома 1, корпус 1Д, столкнулись Range Rover и стекловоз, сообщает подписчик в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

На записи видно, как после перекрестка с Полюстровским проспектом водитель красного внедорожника упорно пытается перестроиться из левого ряда в средний, где едет грузовик. Он моргает поворотником, пытается выдавить стекловоз в соседний ряд, даже когда обе крайние полосы освобождаются. Водитель грузовика уворачивается от настырного оппонента, но уступать средний ряд явно не желает, и вот, когда он наконец вырывается вперед, «Рендж» все же настигает его.

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