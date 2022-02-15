Байкер чудом избежал столкновения с поездом и попал на видео

Инцидент, едва не ставший трагическим, попал на камеру видеонаблюдения. Железнодорожный переезд, который пересекал мужчина, не был оборудован автоматическими шлагбаумами. Несмотря на приближающийся поезд, байкер решил проскочить перед локомотивом, но его мотоцикл заглох.

У индийца было несколько секунд. В последний момент он оставил мотоцикл на рельсах и отпрыгнул в сторону — через мгновение состав столкнулся с байком, превратив его в смятую железку. Мужчине повезло больше — он отделался испугом.