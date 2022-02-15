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51 минуту назад

Байкер чудом избежал столкновения с поездом и попал на видео

Александр Кузьмин

Байкер из Индии чудом избежал столкновения с поездом, сообщает Indian Express. Когда мужчина пересекал рельсы, его мотоцикл внезапно заглох.

Инцидент, едва не ставший трагическим, попал на камеру видеонаблюдения. Железнодорожный переезд, который пересекал мужчина, не был оборудован автоматическими шлагбаумами. Несмотря на приближающийся поезд, байкер решил проскочить перед локомотивом, но его мотоцикл заглох.

У индийца было несколько секунд. В последний момент он оставил мотоцикл на рельсах и отпрыгнул в сторону — через мгновение состав столкнулся с байком, превратив его в смятую железку. Мужчине повезло больше — он отделался испугом.

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