Мужчина упал с моста в Петербурге. Видео

Петербуржцы в социальных сетях рассказали о трагедии, которая произошла на мосту Александра Невского. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Один из горожан опубликовал видео с места событий.

Инцидент произошел во вторник, 15 февраля, около 13:00. С опоры переправы сорвался один из пешеходов. Мужчина упал на лед реки Невы. Медики его спасти не смогли, травмы оказались смертельными.

«Достали кого-то, мертвого. На спуске лежит, накрыт», - рассказывают очевидцы.