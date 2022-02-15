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21 минуту назад

Нелегальную майнинговую ферму выявили в Подмосковье

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

В Московской области обнаружили незаконную майнинговую ферму, она располагалась в городе Истра, сообщили в компании «Россети Московский регион».

Нелегальную майнинговую ферму выявили в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Работниками управления безопасности филиала «Западные электрические сети» в деревне Юрьево городского округа Истра выявлены признаки неучтенного потребления электроэнергии для добычи криптовалюты», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

Ферма располагалась в хозяйственной пристройке к кафе. После плановой проверки приборов учета электричества сотрудники компании заподозрили вмешательство в работу двух счетчиков. На место прибыли полицейские, ферму и счетчики изъяли для экспертизы.

До этого майнинговая ферма была выявлена в Коптеве на севере Москвы. Объем израсходованного электричества в обход прибора учета составил свыше 400 тыс. кВт/ч, в денежном эквиваленте это – 2,5 млн рублей.

В середине января в городе Ангарск в Иркутской области сгорел производственный цех, где размещались майнинговые фермы.

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