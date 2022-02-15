Криминального авторитета Сухого застрелили у стоматолога

Полицейские украинского города Прикарпатье объявили в розыск убийцу криминального авторитета Игоря Дутки, также известного как Сухой. Как сообщает «МК», мужчину застрелили, пока он находился в стоматологическом кресле на приеме у врача.

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По информации пресс-службы управления Нацполиции Ивано-Франковской области, мужчина был застрелен в курортном городе Яремче. По словам врача, в 18:45 14 февраля в медицинский кабинет забежал неизвестный, который многократно выстрелил в Дутку.

Авторитет умер в ходе оказания ему медицинской помощи. В полиции выясняют обстоятельства происшествия, объявлена специальная операция.