Российский самолет совершил вынужденную посадку в Минске

Самолет российской авиакомпании S7, следующий по маршруту Москва — Аликанте, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу белорусской авиагавани.

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Как стало известно, что экипаж самолета Airbus A320neo принял решение об экстренной посадке из-за проблем со здоровьем у одного и пассажиров рейса.

«Причиной внеплановой посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров рейса. Ему уже оказана своевременная медицинская помощь», — говорится в сообщении.