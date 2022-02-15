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49 минут назад

Российский самолет совершил вынужденную посадку в Минске

Lenta.ru

Самолет российской авиакомпании S7, следующий по маршруту Москва — Аликанте, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу белорусской авиагавани.

Российский самолет совершил вынужденную посадку в Минске
Фото: ТАССТАСС

Как стало известно, что экипаж самолета Airbus A320neo принял решение об экстренной посадке из-за проблем со здоровьем у одного и пассажиров рейса.

«Причиной внеплановой посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров рейса. Ему уже оказана своевременная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В настоящее время борт российской авиакомпании вернулся к выполнению маршрута — в 12:55 по московскому времени самолет вылетел из аэропорта Минска в Аликанте.

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